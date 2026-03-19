Las recientes declaraciones de Donald Trump han provocado preocupación entre líderes mundiales y expertos en energía.

El presidente de Estados Unidos sugirió la posibilidad de volar por los aires el yacimiento de gas más grande de Irán.

Esta amenaza, ampliamente difundida y discutida, pone sobre la mesa temas clave acerca de la seguridad global y la estabilidad del suministro energético.

«En caso (de un ataque iraní contra Catar= EEUU, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, volará por los aires la totalidad del yacimiento de gas de South Pars con una fuerza y un poder que Irán nunca ha visto ni presenciado antes», escribió

Los comentarios surgen en un contexto de sanciones, crisis diplomáticas y una creciente dependencia del gas natural en Europa y Asia.

Además, la influencia de Rusia en el mercado del gas mundial, especialmente por el enorme yacimiento de Sajalín, aumenta la gravedad de tales declaraciones.

Impacto de las amenazas de Trump en la seguridad y el mercado energético

Expertos advierten que este tipo de retórica alimenta la incertidumbre geopolítica.

El temor a un sabotaje o ataque a infraestructuras críticas ha sido centro de debate entre analistas de seguridad global.

Según reportan las agencias, la declaración de Trump no solo ha generado reacciones en Rusia, sino también en la comunidad internacional.

Varios países exigen moderación y un enfoque diplomático ante conflictos energéticos.