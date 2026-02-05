Trump presume que tiene el 68% del petróleo del mundo con el combustible de Venezuela 

Durante un reciente acto público, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al afirmar que su país, junto con Venezuela, posee el 68% de las reservas de petróleo del mundo.

La declaración de Trump, que rápidamente generó debate en los sectores políticos y energéticos, pone de relieve la importancia geoestratégica del petróleo en la relación bilateral y en el contexto global.

"Tienen más petróleo que casi nadie excepto nosotros. Y por cierto, nosotros y ellos, en conjunto, poseemos el 68 % del petróleo del mundo", aseveró el presidente estadounidense.

Impacto geopolítico de una alianza energética

Según estudios citados por el propio Trump, el control conjunto de las reservas de crudo por parte de Washington y Caracas representaría un dominio energético inédito.

Sin embargo, datos de la Agencia Internacional de Energía sostienen que si bien Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo, el porcentaje de control a nivel global es motivo de discusión entre expertos.

En escenarios recientes, las tensiones y sanciones entre Estados Unidos y Venezuela han pospuesto cualquier acercamiento concreto.

No obstante, las palabras de Trump reavivan el debate sobre el futuro geopolítico del petróleo y el potencial impacto para América Latina y el resto del mundo.