Trump presume que tiene armas nucleares para destruir al mundo 150 veces

En medio de la campaña presidencial en Estados Unidos, Donald Trump ha vuelto a situar el tema nuclear en el centro del debate público.

Durante un reciente evento, el mandatario afirmó que "tenemos suficientes armas nucleares para destruir muchos planetas".

Estas palabras de Trump han generado reacciones tanto a nivel nacional como internacional, reavivando la preocupación sobre el uso y la cantidad de armas nucleares de EEUU, uno de los temas más sensibles de la política exterior contemporánea.

"Tenemos más armas nucleares que cualquier otro país. Creo que deberíamos hacer algo respecto a la desnuclearización. De hecho, lo abordé con el presidente [Vladímir] Putin y el presidente Xi [Jinping]. Tenemos suficientes armas nucleares como para destruir el mundo 150 veces. Rusia tiene muchas armas nucleares y China tendrá muchas más", dijo el mandatario estadounidense.

Declaraciones de Trump y su impacto en la política internacional

El comentario de Trump apunta no solo a la actual administración, sino que también pone en la mira a sus oponentes políticos, sugiriendo la necesidad de mantener o aumentar la vigilancia sobre el arsenal nuclear de Estados Unidos.

La declaración se produce en un contexto global donde continúa la discusión internacional sobre la reducción de armamento y los tratados nucleares, especialmente entre EEUU, Rusia y China.

"Si se fijan, Corea del Norte realiza pruebas constantemente. Otros países también las realizan. Somos el único país que no las realiza. Y no quiero ser el único país que no lo hace", agregó.

Expertos consideran que tales mensajes pueden tensionar las relaciones internacionales y dificultar mecanismos multilaterales de control de armas.

La postura de Trump recuerda a otros momentos en los que el tema nuclear ocupó la agenda nacional, como durante la administración de Ronald Reagan en los años ochenta.