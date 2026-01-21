Trump presume el uso de armas nunca antes vistas en Venezuela: "No pudieron dispararnos"

En recientes declaraciones, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a presumir acerca del arsenal militar estadounidense y mencionó que ciertas armas fueron consideradas para su uso en Venezuela.

Estas aseveraciones refuerzan una narrativa conocida sobre la presión que Washington ejerció durante su administración con respecto al gobierno venezolano.

Según información de medios internacionales, Trump afirmó que mostró esas capacidades armamentísticas a otros líderes mundiales como medio de amedrentamiento.

"Hace dos semanas vieron armas de las que nadie había oído hablar. No pudieron dispararnos ni un solo tiro", aseguró Trump durante su discurso en el Foro Económico Mundial

Detalles de las declaraciones y contexto internacional

Durante un acto de campaña, Trump aseguró que Washington barajó, durante su mandato, diversas opciones de intervención en América Latina.

Destacó en particular que algunas armas avanzadas de EEUU, “nunca antes vistas”, fueron consideradas en el contexto venezolano, aunque finalmente no se utilizaron.

Estas declaraciones no solo elevan el tono de la retórica política, sino que también obligan a repensar el clima diplomático de la región y la postura militar estadounidense.

Como se recuerda, las tensiones entre EEUU y Venezuela alcanzaron puntos críticos durante la presidencia de Trump, con sanciones económicas y amenazas públicas de intervención.

El líder republicano, durante su comparecencia, reiteró que la situación en Venezuela es un ejemplo de “lo que no debe suceder en América”, acusando de corrupción y represión a las autoridades venezolanas.

Estas declaraciones, ampliamente difundidas en medios internacionales, refuerzan su promesa de “mano dura” como parte de su estrategia electoral de cara a las próximas elecciones en EEUU.