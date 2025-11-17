Trump pide votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein 

En los últimos días, los archivos de Epstein y republicanos vuelven a estar en el centro del debate estadounidense.

Líderes republicanos, entre ellos el presidente Donald Trump, han solicitado la liberación íntegra de los documentos relacionados con Jeffrey Epstein, insistiendo en que el público merece conocer la verdad sobre las conexiones del magnate con figuras políticas y sociales influyentes de Estados Unidos.

El pedido surge después de que información parcial sobre el caso Epstein fuera publicada, generando críticas sobre un posible encubrimiento por parte de algunos sectores.

La presión republicana podría marcar un antes y un después en la forma en que se investiga la vinculación de personalidades de alto perfil en este escándalo internacional.

El giro político en torno a los archivos de Epstein

La exigencia de Trump y su partido no solo busca transparencia, sino también podría configurar nuevas dinámicas en la carrera presidencial de 2024.

Voceros republicanos han señalado que la sociedad tiene derecho a saber si destacados políticos, empresarios y celebridades han participado en la red de corrupción investigada.

Analistas consideran que el enfoque adoptado podría ampliar la investigación, involucrando incluso a miembros de ambos partidos.

Voceros oficiales aún no confirman si los archivos serán difundidos completamente, pero la presión mediática y legislativa aumenta.