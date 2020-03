Trump pide usar medicamento contra la malaria para combatir coronavirus

El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha aprobado el uso de medicamentos contra la malaria para combatir el coronavirus, algo que los médicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no aprueban del todo.

Trump, en un tuit detalló que con la combinación de hidroxicloroquina y la azitromicina se espera un cambio en la historia de la medicina que pueda salvar las vidas de los pacientes diagnosticados con coronavirus.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains – Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020