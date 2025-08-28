Trump pide apoyo militar para las redadas migratorias en Chicago 

La crisis migratoria en Estados Unidos ha llevado a la administración de Donald Trump a solicitar ayuda logística a una base militar situada en Chicago.

De acuerdo con reportes recientes, el gobierno ha buscado este apoyo para gestionar la llegada masiva de inmigrantes que supera la capacidad de los servicios civiles de la ciudad.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notificó al Pentágono sobre la urgencia de encontrar albergues temporales y asistencia con recursos esenciales.

La región del medio oeste, y en particular Chicago, ha visto un incremento en el arribo de solicitantes de asilo en los últimos meses, obligando a tomar medidas inéditas para ubicar a las personas recién llegadas.

¿Por qué se recurre a bases militares en la frontera interior?

Expertos señalan que las bases militares ofrecen infraestructura disponible y un nivel de seguridad que facilita el manejo de grandes grupos de inmigrantes.

También representan una respuesta rápida ante una emergencia humanitaria, aunque la preocupación sobre el impacto en poblaciones locales y los derechos humanos sigue siendo tema de debate.

Desde 2023, los gobiernos locales han alertado sobre la insuficiencia de capacidad habitacional y logística ante el flujo migratorio.

La colaboración con instalaciones militares marca un precedente controversial, en medio de presiones políticas y demandas de soluciones integrales.

Este tema se discute en otras ciudades estadounidenses afectadas por la llegada de migrantes.