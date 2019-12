Trump: Países del Triángulo Norte aceptaron acuerdo de asilo a cambio de ayudas

El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, reveló que los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica aceptaron el acuerdo de asilo a cambio de ayudas económicas, que superan los 500 millones de dólares.

“Dejamos de darles toda la ayuda financiera. Les estábamos dando US$500 millones (…) y yo dije, ahora vamos a darles $5, no les damos nada. De pronto dijeron ‘Nos encantaría aceptar (a los deportados)”, dijo el mandatario estadounidense.

Con las declaraciones, Trump acepta que amenazó a los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala para que refugiaran en sus países a solicitante de asilo en EEUU, a pesar de las condiciones de pobreza e inseguridad.

Además, el gobernante estadounidense se exaltó al decir que los acuerdos ya se pusieron en marcha y que enviará a las naciones a criminales que ya no quiere en sus prisiones.

“Y tenemos acuerdos ahora con Guatemala, Honduras, El Salvador. Saben, no solían aceptarlos de regreso (a los retornados). Si teníamos a un asesino, y decíamos ‘Sáquenlo de aquí’, porque no los queremos en nuestras prisiones y cuidarlos por 50 ó 60 años, ellos no los aceptaban”, indicó.

El primer país en recibir a asilados desde EEUU fue Guatemala, hasta la fecha ha recibido a cinco hondureños que deberán esperar en esa nación la respuesta.

Por su parte, México alberga a 30 mil connacionales que esperan se haga realidad el sueño americano.

El Departamento de Estado de los EEUU prevé que para el 2020, Honduras reciba a los primero asilos, tras la firma del acuerdo.

Se estima que Honduras debe refugiar a personas de países como Nicaragua, Cuba, Haití y otros que transiten por el territorio.