Trump ordena transferencia de TikTok a propiedad estadounidense

La administración de Donald Trump dio un paso importante al firmar una orden ejecutiva que exige la transferencia de TikTok a empresas de propiedad estadounidense. Esta medida busca evitar las preocupaciones de seguridad nacional asociadas con la popular red social de videos cortos, ampliamente utilizada por jóvenes en América Latina y el mundo.

Desde 2020, Trump venía advirtiendo sobre los riesgos que representaba TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance.

La decisión se sustentó en preocupaciones sobre el manejo y posible uso indebido de datos de usuarios estadounidenses. Con la orden ejecutiva, las compañías de Estados Unidos tendrían un periodo determinado para negociar la compra de las operaciones de TikTok dentro del país, so pena de enfrentar un veto total en territorio estadounidense.

El conflicto tecnológico entre EEUU y China se ha intensificado en los últimos años, particularmente con aplicaciones como TikTok y Huawei.

Mientras la administración de Trump justificó la medida como una acción para proteger la seguridad nacional, el gobierno chino y ByteDance denunciaron la decisión como una medida proteccionista injusta. La situación ha sido seguida con atención en Latinoamérica, donde TikTok tiene una enorme base de usuarios. Diversos analistas ven posibles repercusiones si otros gobiernos deciden replicar la medida.