Trump ordena al ICE arrestar a inmigrantes en escuelas e iglesias 

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha emitido la orden de arrestar a los inmigrantes indocumentados en las escuelas e iglesias.

La medida extrema del líder republicano es una demostración de las políticas antiinmigrantes que está dispuesto a implementar durante su gestión, la cual comenzó el mediodía del lunes con un evento inaugural histórico.

De acuerdo con la ordenanza, los agentes del ICE podrán capturar a las personas en lugares que antes eran considerados seguros.

El secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamín Huffman, confirmó que hay órdenes precisas sobre las acciones que deben desarrollar los agentes sobre la aplicación de la ley en las escuelas e iglesias.

"Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La Administración Trump no atará las manos de nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que usen el sentido común", cita un comunicado de prensa.

Desde el 2011, los agentes tienen prohibido realizar arrestos en lugares considerados sensibles. La eliminación de esta protección ha alertado a los defensores de los derechos humanos porque ahora las escuelas e iglesias no podrán servir de refugio a los inmigrantes.

Otra ordenanza en contra de los inmigrantes es la eliminación gradual de los programas de libertad condicional que permite a ciertos extranjeros indocumentados trabajar y vivir temporalmente en EEUU.

"La Administración Biden-Harris abusó del programa de libertad condicional humanitaria para permitir indiscriminadamente que 1.5 millones de migrantes ingresaran a nuestro país", dijo la gestión Trump al justificar la eliminación de este tipo de programas.