Trump no quiere negociar con Nicolás Maduro y ordena poner fin a cualquier acuerdo diplomático

La noticia “Trump ordenó poner fin a esfuerzos para llegar a acuerdos con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela” marca un giro importante en la política exterior de Estados Unidos hacia el país sudamericano.

Un informe reciente, citado por diversos medios internacionales, sostiene que el entonces presidente estadounidense Donald Trump instruyó a sus funcionarios a cesar los intentos de negociaciones.

¿Qué motivó el cambio de estrategia de Estados Unidos?

Según fuentes, la administración Trump consideró que sus continuos esfuerzos para forzar una transición política en Venezuela, principalmente mediante sanciones y apoyo a figuras opositoras, no estaban produciendo el efecto esperado.

A pesar de la retirada de esfuerzos activos, las sanciones a funcionarios y sectores clave de la economía venezolana se han mantenido vigentes.

Diferentes analistas consideran que esta decisión reflejó tanto un reconocimiento de las limitaciones estadounidenses frente al gobierno de Nicolás Maduro como una reorientación de los intereses geopolíticos de Washington.

El giro en la política hacia Venezuela generó reacciones diversas, tanto dentro de Estados Unidos como en Latinoamérica.

Algunos sectores vieron la medida como un fracaso de la política intervencionista, mientras otros la interpretaron como un ajuste pragmático ante la realidad venezolana.