Trump no presenta síntomas de Covid-19 desde hace 24 horas

En las últimas 24 horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump no tiene síntomas del nuevo coronavirus, Covid-19, ni fiebre en los últimos 4 días, así lo informó su médico a través de un comunicado de prensa.

El galeno del presidente de Estados Unidos, Sean Conley, precisó por medio de su mensaje que esta mañana el mandatario norteamericano le dijo “Me siento fenomenal” y aseguró que “no ha tenido fiebre desde hace cuatro días y que no tiene síntomas desde hace 24 horas”.

El Dr. Conley también indicó que gracias a los últimos análisis hechos a partir de las muestras tomadas el día lunes se logró detectar trazos de anticuerpos de Covid-19 que el pasado jueves, eran indetectables.

Por su parte el virólogo, Florian Krammer, de la escuela de medicina de Icahn en Nueva York, precisó que los resultados necesariamente no son muy certeros a estas alturas porque “es posible que la mayoría de los anticuerpos detectados hayan venido en la transfusión”, dijo a la agencia AFP.

Trump recibió un tratamiento experimental contra el nuevo coronavirus el cual está basado en anticuerpos sintéticos desarrollados por el laboratorio Regeneron.

El profesor Michael Buchmeier, de la Universidad de California, manifestó que la presencia de estos anticuerpos en la sangre del mandatario también podría significar que la infección “está en el paciente desde hace más tiempo del que se dijo”.

Trump es el primer paciente conocido a quien se le ha suministrado la combinación de tratamientos potentes como lo es el cóctel experimental de anticuerpos, Remdesivir y dexametasona.

Los médicos de la Casa Blanca dicen que Trump dio positivo a un primer test el pasado jueves. No obstante no han dicho cuando se la había hecho el test anterior.

El pasado lunes el mandatario norteamericano anunció su salida del hospital militar, indicando que se sentía en perfectas condiciones de salud y que no hay que tenerle miedo al Covid-19.

El gobernante en su cuenta de Twitter detalló que abandonaría el hospital militar Walter Reed a las 6:30 de la tarde, tras no presentar síntomas pero siendo positivo todavía del contagio.

“No le tengas miedo a Covid. No dejes que domine tu vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!”, tuiteó Trump.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020