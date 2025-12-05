Trump no está deportando a los criminales; "gran parte de los arrestados no tienen antecedentes penales"

En recientes semanas, el tema de la migración en Estados Unidos ha vuelto al debate público tras la divulgación de informes que indican que una gran parte de los inmigrantes arrestados en operativos no tienen antecedentes penales.

Según reportes oficiales, la mayoría de detenidos durante las redadas migratorias no cuentan con historial delictivo previo, lo que genera cuestionamientos sobre los criterios aplicados en estos procedimientos.

De acuerdo con datos de ICE, entre el 57% y 84% de los inmigrantes detenidos en Los Ángeles, Washington DC., Massachusetts e Illinois, no contaban con cargos criminales.

Realidad tras los operativos migratorios en Estados Unidos

Las redadas y operativos migratorios frecuentemente se anuncian como mecanismos para mantener la seguridad nacional, enfocándose en personas consideradas una amenaza por antecedentes criminales.

Sin embargo, datos recientes muestran que numerosos inmigrantes arrestados durante estos operativos carecen de cualquier antecedente penal.

Esto refuerza la preocupación de organizaciones de derechos humanos sobre la efectividad y el verdadero alcance de estas acciones gubernamentales.

Diversos expertos han solicitado una revisión de la política migratoria, argumentando que el enfoque policial muchas veces vulnera los derechos de personas cuya única falta es la migración irregular.

Además, los hallazgos ponen en cuestión la proporcionalidad de las medidas implementadas y la selección de los objetivos en las redadas.

En Latinoamérica, de donde proviene la mayoría de los inmigrantes afectados, existe considerable inquietud por el bienestar y trato digno de quienes buscan oportunidades fuera de sus países de origen.

En este contexto, organizaciones civiles han exigido políticas más justas y respeto a los derechos humanos.