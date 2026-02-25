Trump mantiene su discurso contra los inmigrantes y pide el cierre de las fronteras

Durante el más reciente discurso el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, se enfocó en temas de migración y la frontera sur.

Trump planteó una visión crítica de las políticas migratorias actuales, considerando necesario endurecer la política migratoria estadounidense.

Según el mandatario, el flujo migratorio desde Latinoamérica representa “un desafío constante” para la seguridad nacional de EEUU.

Señaló a los países centroamericanos y sudamericanos como actores relevantes en la búsqueda de soluciones.

“No nos olvidaremos de que muchos aquí presentes no solamente permitieron esta invasión por la frontera antes de que yo empezara a trabajar, sino que además lo harían nuevamente si tuvieran la oportunidad. Si los eligen, van a abrir nuevamente las fronteras para que esos delincuentes, los peores del mundo, entren. Lo que está entre los estadounidenses y una frontera es el presidente Donald J. Trump y los republicanos tan patriotas del Congreso”, señaló.

Repercusiones para Centroamérica y Latinoamérica



Analistas sostienen que la retórica de Trump puede traducirse en una presión renovada para que gobiernos latinoamericanos incrementen los controles migratorios y colaboren estrechamente con la administración estadounidense.

Para los migrantes, el endurecimiento de la política representa un panorama incierto, donde las oportunidades de asilo y regularización podrían verse severamente limitadas.

Dicho planteamiento también tiene implicaciones para la cooperación internacional en materia de derechos humanos y desarrollo social en la región.

Diversas organizaciones han instado a priorizar soluciones integrales, atendiendo las causas estructurales de la migración.