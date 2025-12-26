Trump manda mensaje a los que "amaban" a Epstein: "Disfruten de lo que puede ser su última feliz Navidad" 

El presidente Donald Trump se ha pronunciado sobre las recientes acusaciones de haber amenazado a personas involucradas en el polémico caso vinculado a Jeffrey Epstein.

El caso Epstein ha sacudido círculos de poder en Estados Unidos y atraído la atención internacional.

"Feliz Navidad a todos, incluidos los muchos canallas que amaban a Jeffrey Epstein, le daban montones de dinero, iban a su isla, asistían a sus fiestas y pensaban que era el mejor tipo del mundo, solo para 'abandonarlo como a un perro' cuando las cosas se complicaron demasiado", afirmó.

Contexto de las acusaciones y la polémica judicial

Durante una audiencia judicial celebrada recientemente, Trump negó rotundamente haber participado en amenazas o presiones directas a testigos o allegados de Epstein.

Los señalamientos surgieron tras una serie de declaraciones presentadas ante el tribunal estadounidense, las cuales apuntaban a que personas cercanas al exmandatario podrían haber intentado bloquear o influir en testimonios clave.

A pesar de la controversia, la defensa de Trump calificó como infundadas las acusaciones y sostuvo que no existe evidencia que implique al expresidente en acciones intimidatorias.

Este caso vuelve a centrar la atención sobre las figuras poderosas vinculadas de alguna forma a Epstein, cuyo suicidio en prisión sigue generando debate sobre encubrimientos y complicidad.

Por el momento, Trump mantiene su postura y exige, tanto pública como legalmente, que se investigue la veracidad de los señalamientos.

Las autoridades norteamericanas continúan rastreando toda conexión posible, resurgiendo preguntas sobre las redes de poder y la influencia mediática de este tipo de procesos judiciales de alto perfil.

"Disfruten de lo que puede ser su última Feliz Navidad", concluyó su mensaje.