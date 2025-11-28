Trump llama "estúpida" a una periodista por preguntar sobre los soldados baleados de la Guardia Nacional 

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, insulta a periodista en uno de sus últimos actos públicos en Estados Unidos, reviviendo la tensión que históricamente ha mantenido con los medios de comunicación.

La situación ocurrió tras una pregunta dirigida por una reportera sobre asuntos de seguridad, especialmente por el tiroteo a soldados de la Guardia Nacional

Trump le respondió calificándola de "estúpida", unas palabras que han generado debate en redes sociales y la comunidad periodística.

La reacción no solo sorprendió a los presentes, sino que también fue ampliamente compartida y analizada por diversos sectores de la opinión pública.

Esto también reaviva el debate alrededor del trato de Trump hacia la prensa, un tema recurrente durante su gestión presidencial.

"¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida?", dijo el magnate republicano mientras interrumpía a la comunicadora durante una sesión de prensa en su residencia de Florida.

La periodista le preguntó a Trump por qué culpaba a su predecesor, Joe Biden, cuando algunos miembros de su propia administración habían dicho que los afganos reasentados habían sido sometidos a un proceso de revisión de antecedentes exhaustivo.



El historial de Trump con la prensa estadounidense

No es la primera vez que Donald Trump protagoniza enfrentamientos con periodistas. A lo largo de su mandato, diversos reporteros y cadenas mediáticas se vieron afectados por sus declaraciones y actitudes hostiles, especialmente al considerar preguntas incómodas o adversas.

Muchas de estas confrontaciones han alimentado una complicada relación entre el expresidente y los medios nacionales, tanto en debates públicos como en conferencias de prensa.

Además, organizaciones internacionales han expresado su preocupación por el clima de hostilidad hacia la prensa que, según sus informes, desincentiva el ejercicio libre y crítico del periodismo en democracia.