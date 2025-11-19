Trump llama "cerdita" a una periodista que le preguntó por el caso Epstein 

El insulto sexista de Trump a una reportera ha reavivado la polémica sobre el trato de las figuras públicas hacia la prensa y el persistente sexismo en la política.

Durante una conferencia reciente, el presidente estadounidense Donald Trump llamó “cerdita” a una periodista, generando una ola de indignación tanto en redes sociales como en los medios internacionales.

No es la primera vez que Trump lanza comentarios ofensivos hacia mujeres periodistas. Sin embargo, el calificativo utilizado en esta ocasión ha encendido los debates sobre el machismo mediático y la responsabilidad pública de los líderes políticos.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas manifestaron rápidamente su rechazo ante lo que consideran un grave retroceso en la lucha por la igualdad y el respeto en el ámbito público.

Reacciones: condena y reflexiones sobre el sexismo en la política

La reacción ha sido inmediata. Usuarios en X y figuras políticas condenaron el comentario de Trump, mientras analistas recordaron que este tipo de expresiones refuerzan estereotipos sexistas y dañan el clima democrático.

Medios internacionales hicieron eco de la noticia, subrayando la preocupación global que generan estos episodios.

En América Latina, referencias a la violencia verbal en la arena política han sido objeto de debate en foros y medios digitales. Incluso en Centroamérica, se comparó el caso con situaciones similares donde periodistas y funcionarias enfrentan insultos de alto perfil.

Analistas alertan que el uso de un insulto sexista de Trump a reportera no solo afecta a las víctimas directas, sino que puede condicionar la cobertura mediática y desalentar la participación de mujeres en la vida pública.

La condena unánime demuestra la necesidad de erradicar el discurso violento en las relaciones entre líderes y prensa.