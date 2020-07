Trump: La pandemia generada por el coronavirus empeorará

Donald Trump por medio de una rueda de prensa en La Casa Blanca brindó declaraciones sobre la dura situación que enfrenta Estados Unidos durante la pandemia. La sorpresa por parte del mandatario fue el cambio de actitud en cuanto a la seriedad de la crisis debido al covid-19.

En diferentes ocasiones el mandatario intento minimizar el problema que se atraviesa en el mundo debido a la propagación del virus, e incluso surgieron conflictos entre el doctor Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas de EEUU y La Casa Blanca. Los problemas se intensificaron debido al cuestionamiento de las decisiones de Trump por parte de Fauci durante la pandemia, el fuerte incremento de casos y contagios en el país.

Sin embargo, en la reciente rueda de prensa, Trump mostró más consciencia sobre la problemática e incentivó a la población a tomar las medidas correspondientes. El mandatario recomendó el uso general de mascarillas y reconoció la delicada situación en la que se encuenra Estados Unidos, señalando “ La situación actual de la pandemia es Estados Unidos no es buena, y anticipó que va empeoara”, así mismo agregó”Probablemente, desafortunadamente, va a empeorar antes de mejorar. Algo que no me gusta decir de las cosas, pero esa es la realidad” dijo Trump.

Durante la rueda de prensa se mencionó las alarmantes cifras que ha registrado la Florida y Texas, dos de los estados más afectados en el país. “Como ustedes saben, en las últimas semanas hemos visto un preocupante aumento de los casos en algunas localidades de nuestro sur”, dijo Trump.

El mandatario de EEUU, ha mantenido una postura conflictiva hacia los expertos en salud, ante la situación generada por la pandemia , sin embargo, esta conferencia fue la excepción y declaró que si los expertos recomiendan aumentar el numero de pruebas, el estaría de acuerdo e incrementaría los fondos para realización de pruebas.