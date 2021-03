Trump interrumpe en una boda en Mar-a-Lago para quejarse de Joe Biden y el ‘fraude electoral’

El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, interrumpió en una boda en Mar-a-Lago para quejarse del mandatario, Joe Biden, mencionando nuevamente el fraude electoral.

Durante su discurso, ante la familia y amigos de la pareja de recién casados, el exgobernante habló sobre China, Irán y el presunto fraude electoral.

‘¿Cómo estamos lidiando con Irán? Estábamos listos para hacer un trato, ellos estaban listos para hacer cualquier cosa, habrían hecho cualquier cosa. Y este tipo (Joe Biden) va y retira las sanciones y luego dice que nos gustaría negociar’, dijo el polémico expresidente al interrumpir en la boda sin ser invitado.

El video tiene una duración de dos minutos y fue publicado por TMZ, viralizándose rápidamente. ‘Y ahora China hace lo mismo. Nunca nos trataron de esa manera. Lo que sucedió hace unos días fue terrible’, agregó Trump.

Entre risas y aplausos de los presentes, el expresidente aseguró que obtuvo 75 millones de votos. ‘A las 10.30 de la noche, de repente, dijeron que es extraño, por qué cierran ciertos lugares. Están sucediendo muchas cosas en este momento’.

Posteriormente, el magnate estadounidense preguntó a los invitados de la boda si lo extrañan y estos contestaron con gritos de aprobación.

Horas después que el video de Trump se viralizara, la novia publicó un video, asegurando que no sabía porque Trump estaba hablando en su recepción, lo que aduce que el exmandatario no fue invitado a la boda.

Las declaraciones de Trump han dejado una serie de memes y comentarios, unos a favor y otros en contra.

Hace unos días, exjefe de Estado indicó que sus partidarios le dieron ‘abrazos y besos’ a los policías una vez adentro del Capitolio, generando una serie de comentarios en su contra.

