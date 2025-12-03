Trump intenta "borrar" todo lo hecho por Biden: anula todas las órdenes ejecutivas

La política migratoria de los Estados Unidos vuelve a estar en el centro del debate tras las recientes declaraciones de Donald Trump.

Durante las últimas horas, el mandatario republicano ha criticado enérgicamente las órdenes ejecutivas que fueron firmadas por el expresidente Joe Biden, poniendo especialmente en duda la legitimidad del proceso al haberse utilizado el “autopen” para la firma oficial.

En ese sentido, Trump asegura que su antecesor firmó el 92% de sus medidas usando un dispositivo mecánico que reproduce firmas de manera automática.

La medida migratoria de Biden busca limitar la entrada de solicitantes de asilo en momentos de saturación fronteriza, una respuesta a la presión política tanto interna como externa.

Sin embargo, Trump cuestiona la medida migratoria de Biden desde dos ángulos: el contenido de la orden ejecutiva y el hecho de que Biden no haya firmado presencialmente el documento, sino que haya requerido el uso del autopen, un dispositivo que replica la firma del presidente en ausencias justificadas.

¿Qué es el autopen y por qué genera controversia?

El autopen es una herramienta legalmente autorizada en Estados Unidos para casos excepcionales en los que el presidente no puede firmar físicamente un documento.

No obstante, su empleo suele suscitar polémica, sobre todo cuando se trata de decisiones sensibles como las órdenes relacionadas con inmigración.

Los partidarios de Biden afirman que la validez legal de la medida está respaldada por precedentes, mientras que los críticos, alineados con Trump, consideran que este método resta legitimidad a una decisión ya de por sí controversial.