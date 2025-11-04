Trump insta a Nueva York a no votar por su rival demócrata

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, genera controversia tras instar públicamente a los habitantes de Nueva York a no votar por el candidato demócrata en las próximas elecciones.

Lo anterior, referente al candidato demócrata Zohran Mamdani, quien nació en Uganda de una familia de intelectuales de la diáspora india, ha vivido en la ciudad de Nueva York desde que tenía siete años y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2018.

Este llamado, realizado durante un acto de campaña, busca influir en uno de los bastiones tradicionales del Partido Demócrata, en medio de un clima electoral cada vez más polarizado.

Nueva York ha sido históricamente un estado clave en las elecciones en Estados Unidos, y el mensaje de Trump suma tensión a una contienda marcada por el enfrentamiento directo entre ambos partidos.

Sus palabras han sido interpretadas por analistas como un intento de restar apoyo al rival demócrata en su propio territorio, alimentando la rivalidad política que caracteriza al ciclo electoral de 2025.

"¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani, un autoproclamado y comprobado enemigo de los judíos, es un estúpido!", escribió el mandatario este martes en su cuenta de Truth Social.

El impacto político de las declaraciones de Trump en Nueva York

Las declaraciones de Trump no han dejado indiferente al electorado, especialmente a quienes siguen de cerca la campaña electoral de Trump.

Diversos expertos consideran que este tipo de mensajes pueden reforzar la movilización de sus seguidores y provocar respuestas igual de enérgicas entre sus adversarios políticos.

Además, este episodio se suma a otros sucesos recientes que han marcado la relación del expresidente con grandes ciudades estadounidenses.