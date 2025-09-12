Trump insta a darle una paliza a los grupos de izquierda radical por la muerte de Charlie Kirk 

El asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos ha generado fuertes reacciones políticas, especialmente del presidente Donald Trump.

Tras el crimen, Trump carga contra lunáticos de la izquierda radical, a quienes responsabiliza directamente por el asesinato que ha causado indignación nacional.

Durante su intervención pública, Trump no solo condenó el asesinato, sino que prometió “cascar” a quienes, según él, encabezan y alientan la violencia desde posturas extremistas.

Sus declaraciones han generado controversia y reavivaron el debate sobre la seguridad ciudadana y la responsabilidad de los líderes políticos en la promoción del discurso de odio.

"Tenemos un gran país, tenemos un grupo de lunáticos de la izquierda radical, absolutamente lunáticos... Vamos a resolver ese problema. Simplemente tenemos que darles una paliza", dijo el mandatario horas después de la muerte.

Declaraciones de Trump reavivan la polarización política

Trump afirmó que bajo su liderazgo se tomarán medidas más estrictas contra quienes considera responsables ideológicos de crímenes graves. "

Los lunáticos de la izquierda radical están creando caos en nuestro país", expresó, haciendo un llamado a sus seguidores para que no permitan que “la izquierda se salga con la suya”.

El discurso del mandatario fue recibido con aplausos por sus simpatizantes, pero también con críticas de parte de sectores progresistas y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre los peligros de usar tragedias para polarizar aún más la sociedad.

Este tipo de controversias ya han sido relevantes en campañas previas, demostrando el peso político de temas como el crimen y la seguridad.