Trump "inicia una guerra en contra del fentanilo" al calificarla arma de destrucción masiva 

El presidente Donald Trump ha sorprendido al anunciar que el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Esta propuesta forma parte de su agenda para combatir la crisis de drogas sintéticas en Estados Unidos.

De acuerdo con el mandatario, cuestionado por varios indultos a traficantes de drogas, el fentanilo es la principal causa de muerte. Entre 200 mil a 300 mil personas fallecen en EEUU por el consumo del alucinógeno.

Trump sostiene que declarar el fentanilo como arma de destrucción masiva permitirá aplicar sanciones más duras y movilizar recursos federales para luchar contra las redes de narcotráfico.

Según sus declaraciones, esto también implicaría presionar internacionalmente a los países vinculados con la producción y tráfico del fentanilo hacia territorio estadounidense, una medida que ha generado debate tanto a nivel local como global.

Implicaciones legales y políticas de la propuesta

Expertos legales advierten que esta iniciativa podría modificar profundamente el abordaje judicial y político hacia la crisis opioide.

Clasificar el fentanilo como arma de destrucción masiva equipararía su posesión y distribución con delitos comparables al terrorismo, abriendo la puerta a penas significativamente mayores.

Sin embargo, diversas organizaciones y analistas cuestionan si un paso tan extremo ayudará a controlar el grave problema de salud pública o solo agravará la criminalización y la sobrecarga del sistema judicial.

Esta idea se suma a otras estrategias ya aplicadas o propuestas en el país, como mayor vigilancia fronteriza y sanciones internacionales contra traficantes.