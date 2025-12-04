Trump indultó a 11 personas ligadas al narcotráfico, estafa o corrupción 

Los perdones otorgados por el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ligadas a narcotráfico, corrupción y estafa han generado una ola de indignación en el mundo.

Uno de los beneficiados fue el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, lo que provocó un intenso debate en la sociedad hondureña y entre expertos en temas políticos de la región.

Estos indultos, emitidos durante su mandato, han levantado fuertes críticas y cuestionamientos acerca de su legitimidad y motivaciones.

Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre las implicaciones de este tipo de decretos, argumentando que ponen en peligro la confianza ciudadana en las instituciones.

El presidente Trump lo perdonó en marzo, luego de que Milton fuera condenado en 2022 por un cargo de fraude de valores y dos de fraude electrónico por mentir a inversores sobre la tecnología de camiones eléctricos e hidrógeno de su empresa, Nikola. Ross Ulbrich,fue condenado en 2015 a dos cadenas perpetuas por crear y operar el mercado de drogas Silk Road en la dark web, con cargos de narcotráfico, conspiración y fraude informático y lavado de dinero, vinculados también al uso de bitcoin. El indulto de Henry Cuéllar, otorgado de forma incondicional, plantea interrogantes sobre las motivaciones detrás de esta decisión y las posibles repercusiones en el Congreso y el sistema de justicia.

Además, la controversia política se alimenta por el contexto en el que varios de los beneficiados por los indultos han sido posteriormente investigados o señalados en procesos judiciales tanto nacionales como internacionales.

Diversos analistas señalan que este tipo de prácticas han deteriorado la imagen del país en organismos multilaterales y han complicado la relación de Honduras con socios extranjeros.

En la región latinoamericana, los perdones presidenciales y los indultos polémicos no son exclusivos del caso hondureño.

Países como El Salvador y Guatemala han enfrentado situaciones similares, con repercusiones notables en el ámbito político y social.