Trump indulta a Rudy Giuliani y a otras figuras claves que lo apoyaron en la denuncia de fraude electoral de 2020

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha sorprendido al país al conceder un indulto presidencial a Rudy Giuliani, su exabogado personal, junto a otras figuras clave investigadas por sus presuntos intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2020.

El anuncio ha causado gran polémica y críticas tanto en la esfera política como pública, reavivando el debate sobre los límites de los indultos presidenciales.

"Esta proclamación pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense después de las elecciones presidenciales de 2020 y continúa el proceso de reconciliación nacional", dice el indulto.

El lenguaje del indulto establece explícitamente que no se aplica al propio Trump. "Este indulto no se aplica al presidente de los Estados Unidos".

¿Por qué Giuliani y su entorno fueron indultados?

Rudy Giuliani, una de las voces más fuertes en las estrategias legales de Trump tras su derrota electoral, enfrenta varias investigaciones por sus acciones dentro y fuera de tribunales.

Según medios locales, los indultos también benefician a exfuncionarios y colaboradores que participaron en la campaña para impugnar los resultados de los comicios presidenciales.

Estas medidas han sido interpretadas como un intento de proteger a sus allegados de futuras consecuencias legales.

Los críticos consideran que estas decisiones refuerzan una cultura de impunidad, mientras los partidarios de Trump sostienen que las investigaciones tienen motivaciones políticas.

El Poder Judicial estadounidense seguirá evaluando si existen fundamentos para reabrir o continuar procesos judiciales contra los otros implicados.