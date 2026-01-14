Trump impone arancel del 25% a países que comercien con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la imposición de un arancel del 25 % a las importaciones procedentes de países que mantengan vínculos comerciales con Irán, en una nueva medida que intensifica la presión de Washington sobre Teherán.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario informó que la decisión entra en vigor de manera inmediata y afectará a todas las transacciones comerciales que esos países realicen con Estados Unidos. Trump subrayó que la orden es “definitiva”, dejando claro que no contempla excepciones.

La iniciativa busca aumentar el aislamiento económico de Irán en medio de la ola de protestas que sacude al país desde hace semanas y que, de acuerdo con la organización Human Rights Activists News Agency, ha dejado más de 500 personas fallecidas. Además de presionar al Gobierno iraní, la medida pretende forzar a sus principales socios comerciales a reducir o cortar relaciones con Teherán, bajo la amenaza de sanciones económicas por parte de Estados Unidos.

La decisión marca una nueva escalada en las tensiones entre Washington y el régimen iraní, y podría tener repercusiones en el comercio internacional, especialmente para los países que mantienen intercambios activos con la República Islámica.