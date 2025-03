Trump ignora las críticas y fallos judiciales: Envía 17 presuntos criminales a El Salvador 

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha decidido enviar a 17 presuntos criminales a El Salvador a pesar de las críticas y fallos judiciales en contra de la medida antiinmigrante.

La deportación se ejecutó la noche del domingo, pero se anunció a la prensa hasta la mañana del lunes por medio de la plataforma X.

El primero en confirmar el nuevo envío de presuntos criminales a El Salvador la confirmó el secretario de Estados de EEUU, Maro Rubio, quien detalló que se trata de miembros del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha.

Posteriormente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó la entrega y traslado de los deportados, calificándolos como criminales extremadamente peligrosos, asesinos y delincuentes de alto perfil.

De acuerdo con Bukele, entre los presuntos criminales hay seis violadores de niños, que ya se encuentran pagando sus delitos en una cárcel de alta seguridad en el país centroamericano.

Hasta el momento, se desconocen las identidades de los 17 deportados, solo se detalló que son venezolanos y salvadoreños.

Se trata del segundo envío de indocumentados a El Salvador, especialmente de venezolanos, que purgarán varios años de cárcel en uno de los centros carcelarios más modernos de la región, construido por Bukele durante su primera gestión.

This operation… pic.twitter.com/Tk1Xq7vnuB

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 31, 2025