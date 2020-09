Trump honrará con medalla de honor a soldado que rescató a 75 rehenes en conmemoración del 11S

El presidente Donald Trump otorgará una medalla de honor al soldado que rescató a 75 rehenes en el marco de la conmemoración al 19 atentado del 11 de Septiembre, reconociéndole su velocidad, audacia y coraje.

“El extraordinario heroísmo y las acciones desineresadas del sargento Thomas Payne fueron clave para liberar a 75 rehenes durante una misión de rescate impugnada que resultó en la muerte de 20 combatientes enemigos en acción”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

Se informó que el sargento condujo una peligrosa incursión nocturna en Irak que liberó a 75 rehenes y en otra misión su equipo de trabajo logró liberar otros 30 rehenes.

La medalla de honor será entregada el próximo jueves, destacando su valentía, audacia y coraje en representación del pueblo estadounidense.

“El sargento Payne arriesgó su propia vida a sabiendas al entrar valientemente al edificio bajo un intenso fuego enemigo, soportando humo, calor y llamas para identificar la puerta blindada que aprisiona a los rehenes”, dijo la Casa Blanca.

Además, se destacó que la medalla de honor se la merece porque “sus valientes acciones motivaron a los miembros del equipo de asalto de la coalición a entrar por la brecha y ayudar a cortar las cerraduras”.

El laurel es la condecoración más alta que se le puede otorgar a un miembro del Ejército.

La entrega de la medalla de honor coincide con un reportaje publicado por The Atlantic sobre el menosprecio de Trump a los militares heridos y muertos en la guerra.

Según el medio, Trump ha mentido y ha puesto excusas para evitar visitar el cementerio Aisne-Marne, donde yacen los restos de soldados estadounidenses muertos en la guerra.

“Cuando el presidente Donald Trump canceló una visita al cementerio estadounidense Aisne-Marne, cerca de París en 2018, culpó a la lluvia por la decisión de últimos momento, diciendo que el helicóptero no podía volar”, cita The Atlantic sobre las verdadera razón por la cual el gobernante no asistió al cementerio.