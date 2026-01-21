Trump hará que María Corina Machado se involucre en el gobierno de Venezuela

La participación internacional en la crisis venezolana suma un nuevo capítulo: Trump pide que María Corina Machado se involucre más en Venezuela, sin dar mayores detalles de cómo participaría en el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

El presidente estadounidense realizó este llamado mediante un reciente mensaje, evidenciando su respaldo explícito a la dirigente opositora que le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz.

“Una mujer increíblemente amable también hizo algo muy increíble, como sabe... Podemos lograr que ella se involucre de alguna manera. Me encantaría poder hacer eso, María, tal vez podamos hacerlo”, dijo Trump.

que se ha opuesto por años al chavismo. El mandatario estadounidense no detalló a qué tipo de apoyo se refería al respecto de Machado, una exdiputada

Mensaje de Trump a la oposición venezolana

El mensaje de Trump no solo destaca la relevancia de Machado en la coyuntura actual, sino que también envía una señal a la comunidad internacional sobre el interés de figuras extranjeras en el futuro de Venezuela.

Según agencias, Trump considera fundamental que la oposición mantenga la unidad y supuestamente recupere las instituciones democráticas del país.

No es la primera vez que líderes internacionales han enfatizado la importancia del liderazgo opositor venezolano, y ahora con el derrocamiento de Nicolás Maduro se espera que