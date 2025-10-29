Trump ha decidido suspender a responsables del ICE por no cumplir sus objetivos de deportación

La administración Trump ha tomado la decisión de relevar a varios responsables de la agencia migratoria ICE tras considerar que no cumplieron las metas de deportación impuestas por el gobierno.

El movimiento, según informes, responde a la presión interna por acelerar las políticas de expulsión y endurecer la respuesta frente a la inmigración irregular en Estados Unidos.

Los funcionarios desplazados ocupaban cargos clave dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y su remoción se produce ante la inconformidad de altos mandos de la Casa Blanca por el ritmo de deportaciones.

El presidente Donald Trump ha reiterado en varias ocasiones que alcanzar y superar los objetivos de deportación es central para su agenda migratoria.

Impacto para las comunidades migrantes en EEUU

El relevo de la cúpula del ICE ha causado preocupación en organizaciones defensoras de derechos migrantes, quienes temen un incremento de redadas y expulsiones.

El endurecimiento en los procedimientos y la presión por alcanzar metas numéricas podría afectar especialmente a comunidades centroamericanas y latinoamericanas residiendo en Estados Unidos.

Se espera que este tipo de decisiones puedan influir también en la cooperación con países centroamericanos respecto al tema migratorio, ya que la administración Trump sostiene que la cooperación regional es fundamental para frenar los flujos hacia la frontera sur.