Trump fue ingresado en el búnker de la Casa Blanca por disturbios

El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, fue resguardado en el búnker subterráneo de la Casa Blanca durante las masivas protestas y disturbios registrados en Washington por la muerte del afroamericano George Floyd.

De acuerdo con información proporcionada por el New York Times, el Servicio Secreto encargado de la seguridad del presidente de Estados Unidos trasladó a Trump hasta esa área con el objetivo de salvaguardar su vida.

El medio de comunicación detalló que el gobernante fue llevado al búnker, mientras manifestantes se enfrentaban y forcejeaban con agentes en su intención de ingresar a la Casa Blanca.

Por su parte, CNN detalló que el gobernante estuvo por una hora en el lugar sin mencionar a su esposa e hijos.

Una vez controlada la situación, el gobernante volvió a la carga y culpó a la alcaldesa, Murien Browser, por no permitir que la policía del Distrito Central se involucrara en las protestas.

La alcaldesa fue contundente en su respuestas, dejando claro que las protestas son el producto de años de racismo.

“Mientras él se esconde detrás de su cerca con miedo/solo, yo estoy con las personas que ejercen pacíficamente su Primera Enmienda (el derecho a la libertad de expresión) justo después del asesinato de #GeorgeFloyd y cientos de años de racismo institucional”, le respondió la Browser a Trump.

Las protestas se intensificaron el viernes cuando varios estados se sumaron a exigir justicia por la muerte de Goerge Floyd.

A pesar que el mandatario estadounidense solicitó investigar la muerte, ciudadanos lo han responsabilizado por el incremento de racismo en la nación de las oportunidades.

Pero no solo su postura ha enardecido a los ciudadanos, sino sus polémicas declaraciones como el envío de la Guardia Civil y calificar de débiles a los gobernadores por no detener los disturbios.