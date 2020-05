Trump firma una orden ejecutiva para redes luego de pelea con Twitter

El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para redes sociales, luego que Twitter verificara una de sus publicaciones por la desinformación.

“Han tenido un poder sin control para censurar, restringir, editar, dar forma, ocultar, alterar prácticamente cualquier forma de comunicación entre ciudadanos privados o grandes audiencias públicas”, dijo Trump, diciendo que no había “precedentes” para ello. “No podemos permitir que eso suceda, especialmente cuando hacen lo que están haciendo”.

Twitter, dijo el presidente, estaba tomando “decisiones editoriales”.

“En estos momentos, Twitter deja de ser una plataforma pública neutral: se convierten en un editor con un punto de vista”, dijo, diciendo que Facebook y Google están incluidos en sus críticas.

Barr dijo a los periodistas que las compañías tecnológicas se comportaban como “editores”, y Trump dijo que el fiscal general trabajaría con los estados en sus propias regulaciones relacionadas con las plataformas en línea.

Con su orden, la administración buscó reducir las protecciones que actualmente se ofrecen a las compañías de tecnología bajo la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que limita la responsabilidad que enfrentan las compañías por el contenido publicado por sus usuarios.

La ley ha permitido que las compañías de tecnología prosperen, permitiéndoles establecer principalmente sus propias reglas de moderación para sus plataformas y recopilar una gran cantidad de contenido gratuito de los usuarios contra los cuales vender anuncios. La orden ejecutiva tiene como objetivo eliminar ese escudo, dijo Trump.

President @realDonaldTrump just took executive action to fight online censorship by tech corporations, including social media platforms. pic.twitter.com/W4r7vLw958

— The White House (@WhiteHouse) May 28, 2020