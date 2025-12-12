Trump firma orden ejecutiva para bloquear regulaciones estatales de inteligencia artificial

El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva que busca impedir que los estados adopten leyes que limiten el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y establece un marco federal único para su regulación. La medida también crea un grupo de trabajo federal encargado de desafiar cualquier norma estatal sobre la tecnología.

Durante la ceremonia de firma, Trump destacó el interés de las empresas de IA en invertir en Estados Unidos y señaló que “si tuvieran que obtener 50 aprobaciones diferentes de 50 estados distintos, olvídalo”, subrayando la necesidad de una política nacional uniforme.

La orden, titulada “Garantizando un marco de política nacional para la inteligencia artificial”, representa un triunfo para Silicon Valley y las empresas del sector, que han presionado para evitar regulaciones dispersas que podrían generar burocracia innecesaria y obstáculos para la innovación.

Sin embargo, ni la administración Trump ni las compañías de IA han presentado propuestas integrales para abordar los posibles daños sociales, ambientales o políticos de esta tecnología, dejando vigente únicamente una regulación federal que, según expertos, es más flexible que algunas leyes estatales ya aprobadas o consideradas.