Trump firma el paquete de presupuesto que pone fin a 43 días de cierre de gobierno

Luego de 43 días de paralización, el presidente Donald Trump firmó el paquete de presupuesto que pone fin al cierre de gobierno en Estados Unidos, después de que el Congreso aprobara un acuerdo bipartidista.

El cierre, el más largo en la historia reciente del país, afectó a cientos de miles de trabajadores federales y generó incertidumbre sobre servicios públicos clave.

El acuerdo no incluyó la cantidad total solicitada por el presidente, pero sí fondos para seguridad fronteriza y otras áreas. Con la nueva norma, se reanudan actividades de agencias federales que habían estado parcialmente paralizadas.

Impacto del cierre de gobierno en trabajadores y servicios

Durante el cierre de gobierno, más de 800,000 empleados se vieron obligados a tomar licencia sin goce de sueldo o trabajaron sin recibir pagos puntuales.

Algunos servicios, como parques nacionales y asistencia alimentaria, se vieron reducidos. El impacto económico fue considerable y generó llamados al diálogo entre ambas partes políticas.

El acuerdo es considerado una victoria parcial para ambas partes: los republicanos lograron incrementos en fondos de seguridad y los demócratas limitaron recursos para el muro.