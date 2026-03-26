El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que extenderá la pausa a los ataques contra la infraestructura energética de Irán hasta el 6 de abril de 2026. La medida se produce en un contexto de tensiones crecientes en la región.

El estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el transporte de petróleo a nivel mundial, ha sido históricamente un punto de tensión entre Irán y potencias internacionales. El anuncio de Trump busca dar espacio a las negociaciones diplomáticas. Al mismo tiempo, mantiene la presión sobre Teherán para garantizar la libre navegación en esta vía crucial.

Expertos internacionales han señalado que la decisión de aplazar cualquier acción militar podría favorecer la reducción de riesgos de escalada en la región. Sin embargo, advierten que la situación sigue siendo extremadamente volátil. Mientras tanto, el gobierno estadounidense mantiene contactos con aliados en la región y organismos internacionales. Por lo tanto, monitorean de cerca la evolución de los acontecimientos y coordinan posibles respuestas ante cualquier eventualidad.

La extensión del plazo hasta el 6 de abril abre una ventana de tiempo que podría permitir avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, el cumplimiento de los compromisos sigue siendo incierto, según analistas diplomáticos. Además, la situación continúa generando preocupación en los mercados energéticos y entre países dependientes del crudo que atraviesa el estrecho de Ormuz. Esto refuerza la importancia de la estabilidad y la mediación internacional en este conflicto potencial.

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