Trump expande su dominio en Venezuela: ahora va por la minería

El gobierno de Venezuela ha anunciado oficialmente que garantizará la seguridad a empresas mineras de EEUU.

La intención es que empresas que salieron de la nación instalen nuevamente sus equipos mineros.

Esta decisión llega en un momento clave para el sector minero venezolano, que busca captar capital extranjero tras años de restricciones y sanciones internacionales.

Según declaraciones recogidas en agencias, las autoridades venezolanas establecerán condiciones favorables y protección legal para las compañías estadounidenses interesadas en el sector extractivo.

Medidas anunciadas y contexto de la política minera

El anuncio incluye garantías de seguridad física en las zonas de explotación minera y promesas de estabilidad jurídica para los contratos. Además, tiene el objetivo de disipar temores sobre posibles expropiaciones o conflictos legales.

Venezuela ha subrayado su interés en diversificar su economía, históricamente dependiente del petróleo. Por eso, ve en la minería un terreno fértil para nuevas fuentes de ingreso.

Analistas señalan que la medida es una señal positiva para el restablecimiento paulatino de relaciones comerciales, luego de varios años de tensiones diplomáticas y económicas con Estados Unidos.