Trump exige zapatos iguales para su gabinete: la moda de la lealtad

Informes difundidos por los medios The Telegraph y The Wall Street Journal señalan que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría comprado pares iguales de zapatos para los hombres que integran su gabinete.

De acuerdo con las publicaciones, se trata de modelos de la marca Florsheim, los cuales, según fuentes citadas por los medios, el mandatario también utiliza. Además, personas cercanas a la Casa Blanca indicaron que varios funcionarios han adoptado el mismo calzado. Esto sucede en parte por la percepción de que sería una señal de lealtad hacia el presidente.

Las versiones han generado comentarios en círculos políticos y mediáticos. En ese contexto, algunos analistas comparan este tipo de gestos con prácticas de líderes históricos que buscaban reforzar la cohesión o la disciplina dentro de su entorno cercano mediante símbolos visibles, como la vestimenta o la apariencia personal.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estos reportes.

