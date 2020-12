Trump exige la lista de congresistas republicanos que reconocieron triunfo de Biden

El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió la lista de congresistas republicanos que reconocieron el triunfo del demócrata, Joe Biden, en las elecciones del pasado 3 de noviembre.

La petición del polémico mandatario estadounidense se da luego que The Washington Post publicara una encuesta revelando que al menos 25 congresistas republicanos han reconocido el triunfo del oponente de Trump.

‘Once de los 52 senadores y 14 de los 197 miembros de la Cámara de Representantes del Partido Republicano han reconocido el triunfo de Biden’, explica el reporte del medio de comunicación que generó el enojo del mandatario.

Como es costumbre, el gobernante por medio de su cuenta de Twitter solicitó la lista de la veintena de congresista que no han respaldado su denuncia de fraude electoral y decidieron apoyar el triunfo del líder demócrata.

“¡25, guau! Me sorprende que haya tantos. Acabamos de comenzar a pelear. Por favor envíeme una lista de los 25 RINOS. Leí las noticias falsas del Washington Post lo menos posible ! “, cita el tuit del mandatario.

25, wow! I am surprised there are so many. We have just begun to fight. Please send me a list of the 25 RINOS. I read the Fake News Washington Post as little as possible! https://t.co/cEBM0bYuQ9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2020