Trump está presionando a Zelenski para que le ceda a Rusia territorios conquistados 

La presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre el presidente ucraniano Volodimir Zelenski para considerar concesiones territoriales a Rusia ha salido a la luz tras un informe de Axio.

Fuentes citadas por el medio estadounidense aseguran que la Casa Blanca busca impulsar un diálogo que involucre una posible aceptación de las pérdidas de territorio, como una vía para poner fin al prolongado conflicto en el este de Europa.

El contexto de la guerra y el rol internacional

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la comunidad internacional ha mantenido posiciones divididas respecto a las soluciones al conflicto.

Mientras algunos gobiernos apoyan la recuperación total del territorio ucraniano, Washington estaría considerando alternativas que incluyan la negociación sobre áreas actualmente ocupadas por Rusia.

Oficialmente, la administración de Joe Biden ha reafirmado en público el apoyo a Ucrania. Sin embargo, los recientes contactos y filtraciones indicarían que en privado se exploran fórmulas que permitan, aunque sea a corto plazo, estabilizar el frente y reducir la intensidad del enfrentamiento, según publicó Axios.

Esto incluiría discusiones sensibles en torno a Crimea y otras zonas bajo control de Moscú.

Escenarios y reacciones en Ucrania

La idea de negociar pérdidas territoriales, como lo plantea Estados Unidos, genera debate e incertidumbre tanto en el gobierno de Zelenski como entre la población ucraniana.

Analistas locales sostienen que aceptar condiciones de Moscú podría significar un duro golpe para la soberanía y el futuro político del país.

No obstante, la presión internacional y el desgaste de la guerra van acentuando la necesidad de explorar soluciones pragmáticas.