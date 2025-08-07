Trump está presionando a su equipo para reunirse con Putin, según investigaciones 

Donald Trump presiona a su equipo para una reunión con Vladimir Putin, según informan medios internacionales. El acercamiento, que podría redefinir las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, pone en evidencia la estrategia de Trump para influir en la política exterior norteamericana.

Uno de los medios que a destacado el desesperó de Trump para el encuentro es CNN, que informó que el presidente pidió a su círculo planificar el encuentro a la mayor brevedad posible.

Contexto de la urgencia

Durante las últimas semanas, Donald Trump ha insistido en la necesidad de retomar canales de diálogo con Rusia.

De acuerdo a fuentes cercanas, el republicano considera que conversaciones directas con Putin son esenciales ante la escalada de tensiones globales, principalmente en torno a la guerra en Ucrania y la política energética mundial.

Analistas señalan que una cumbre entre ambos líderes podría tener repercusiones en América Latina y otras regiones, dada la relevancia de Rusia en la geopolítica actual.

Según reportes, los asesores de Trump ya exploran posibles fechas y lugares para el encuentro, aunque no se han ofrecido detalles oficiales.

Especialistas en política internacional consideran que una reunión de alto nivel podría modificar el rumbo de la diplomacia entre ambos países, especialmente si Trump retorna al poder tras las próximas elecciones en Estados Unidos.

La prensa de EEUU y portavoces rusos se han mantenido cautos sobre la posibilidad de confirmar el encuentro, aunque hay consenso en que cualquier diálogo directo tendría un fuerte eco internacional.