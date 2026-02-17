Trump está esperando un acuerdo entre Cuba y EEUU: "Estamos hablando ahora mismo" 

En una reciente intervención pública, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sorprendió al afirmar que "Rubio está hablando con Cuba ahora mismo sobre un acuerdo".

La declaración ha generado gran revuelo en los ámbitos políticos de Estados Unidos y Latinoamérica, encendiendo debates sobre el futuro de la relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos.

“Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían totalmente llegar a un acuerdo, porque es... realmente una amenaza humanitaria”, afirmó Trump.

Agregó que la isla es “una nación fallida” que “no tienen combustible para que los aviones despeguen y estos se están acumulando en las pistas".

El presidente de EEUU además indicó que está "muy interesado en la gente que está aquí, que fue tratada muy mal por (el régimen de) Castro y las autoridades cubanas, los han tratado horriblemente. Veremos cómo sale todo, pero estamos hablando con Cuba”.