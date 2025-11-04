Trump está dispuesto a retener los cupones alimenticios para presionar a los demócratas a reabrir el gobierno

El expresidente Donald Trump ha amenazado con realizar recortes al programa de cupones SNAP, según reportes recientes, todo con el objetivo de presionar a los demócratas a reabrir el gobierno.

La noticia, que ha generado preocupación a nivel nacional, es particularmente delicada para las comunidades latinas, que representan una parte considerable de los beneficiarios de este sistema de apoyo alimentario en Estados Unidos.

El programa SNAP (por sus siglas en inglés: Supplemental Nutrition Assistance Program) brinda asistencia alimentaria a familias de bajos recursos, especialmente en estados con altas poblaciones de inmigrantes y ciudadanos latinoamericanos.

De acuerdo con declaraciones recientes de Trump recogidas en diferentes medios, una reducción de fondos para el SNAP formaría parte de un paquete de recortes sociales propuestos en caso de que retome la presidencia en 2025.

¿Quiénes se verían afectados por los cambios al SNAP?

Si los recortes al programa se concretan, millones de hogares vulnerables, entre ellos familias latinas, madres solteras y ancianos, podrían enfrentar serias dificultades para garantizar sus alimentos básicos.

Muchos especialistas han alertado del impacto en la inseguridad alimentaria y la economía familiar, ya que en estados como California, Texas y Florida, los latinos conforman un porcentaje clave de los beneficiarios de SNAP.

En el pasado, propuestas semejantes han causado gran polémica. Organizaciones defensoras de derechos sociales y alimentarios ya se han pronunciado en rechazo a la amenaza de Trump, advirtiendo sobre el aumento del hambre y la desigualdad en el país.