Trump envía más de 2,000 agentes federales a las ciudades gemelas de Minnesota 

La administración Trump envió aproximadamente 2,000 agentes federales a las Ciudades Gemelas de Minnesota, tras reportes de disturbios y tensiones sociales que han marcado a la región en los últimos días.

Este despliegue de agentes federales en Minnesota busca controlar la situación y garantizar la seguridad, según informaron autoridades estadounidenses.

La decisión fue anunciada luego de varios incidentes en Minneapolis y St. Paul, que han abierto nuevamente el debate sobre el papel del gobierno federal en el manejo de la seguridad interna en los estados.

Funcionarios de la administración Trump aseguraron que la presencia de los agentes se da en coordinación con autoridades locales, aunque algunos líderes comunitarios y defensores de derechos civiles expresaron preocupación por el posible uso excesivo de la fuerza.

Controversia y reacciones ante el envío de fuerzas federales

Organizaciones sociales y algunos representantes locales han mostrado su desacuerdo con la medida, temiendo que la llegada masiva de agentes federales intensifique las tensiones en las comunidades.

Por su parte, el gobierno federal sostiene que la seguridad de los habitantes de las ciudades gemelas es una prioridad y que el operativo tiene como objetivo principal proteger la propiedad y evitar la violencia.

Este tipo de despliegues ya se han visto en otras ciudades de Estados Unidos durante la administración Trump, a menudo en respuesta a manifestaciones civiles.

El anuncio ha generado opiniones divididas entre quienes ven necesaria una intervención federal y quienes consideran que aumentar la presencia policial puede empeorar la situación en lugar de resolverla.