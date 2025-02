Trump envía 500 marines a Guantánamo para iniciar plan para encerrar a 30 mil "inmigrantes criminales"

El gobierno de Estados Unidos (EEUU), por medio del Departamento de Defensa, confirmó que más de 500 marines han sido enviados a Guantánamo para iniciar el plan de Donald Trump de encerrar a 30 mil inmigrantes criminales.

El despliegue se concretó tres días después de que el presidente estadounidense anunció la isla sería utilizada para albergar a extranjeros indocumentados de alta peligrosidad.

Según se confirmó, la llegada de los 500 marines a Guantánamo se registró el domingo con el objetivo de preparar la base militar, ubicada en Cuba, para mantener presos a los inmigrantes que han causado daño a los estadounidenses.

"Marines asignados al Primer Batallón han llegado a la Bahía de Guantánamo, Cuba, para preparar la ampliación del Centro de Operaciones para Migrantes en la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo", informó en X el Departamento de Defensa.

Una vez que se ha realizado el despliegue de los 500 marines, la Casa Blanca ha destacado que la operación es un esfuerzo de Donald Trump para impulsar la misión de proteger a los estadounidenses.

El decreto que autoriza el uso de Guantánamo para el encarcelamiento de inmigrantes criminales detalla que se deben tomar todas las medidas para que los extranjeros que cometieron crímenes sean trasladados hasta la temida cárcel.

Marines assigned to 1st Battalion, 6th Marine Regiment, @2dMarDiv, have arrived in Guantanamo Bay, Cuba, to prepare to expand the Migrant Operations Center at Naval Station Guantanamo Bay.@Southcom | @USMC pic.twitter.com/Ukw5DOSfZz

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 2, 2025