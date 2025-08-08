Trump enfureció con Netanyahu y le gritó por los reportes de hambruna en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó una tensa discusión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la crítica situación humanitaria en Gaza.

Según un informe publicado recientemente, Trump levantó la voz y reclamó con dureza frente a la grave hambruna que afecta a la población palestina, exigiendo acciones inmediatas para aliviar la crisis.

La conversación tuvo lugar en medio de una escalada de violencia y escasez en la Franja de Gaza, donde los cortes de suministros han dejado a cientos de miles de habitantes en condiciones precarias.

Fuentes cercanas aseguraron que Trump estaba especialmente preocupado por la imagen internacional de Estados Unidos y su papel en el conflicto palestino-israelí, solicitando a Netanyahu tomar medidas humanitarias urgentes.

La tensa conversación entre líderes

El intercambio, descrito por testigos como “inédito”, refleja las tensiones en las relaciones Estados Unidos-Israel, especialmente en contexto de reportes sobre emergencias alimentarias en Gaza.

De acuerdo con las agencias, el exmandatario norteamericano presionó a Netanyahu resaltando la presión política y mediática que rodea la crisis humanitaria.

El llamado de Trump ocurre en un contexto donde organizaciones internacionales y la ONU han advertido sobre el riesgo de hambruna masiva en Gaza, sumando más presión al liderazgo israelí para permitir la entrada de ayuda.