Trump elogia a Sheinbaum tras una llamada: "Líder maravillosa e inteligente" 

En un nuevo capítulo de las relaciones México-EEUU, Trump elogia a Sheinbaum tras una llamada telefónica que ambos calificaron como productiva.

Este contacto marca la primera interacción formal entre el exmandatario estadounidense y la actual presidenta mexicana, abriendo las puertas a una posible nueva etapa de diálogo bilateral.

"México tiene una líder maravillosa y sumamente inteligente; ¡deberían estar muy contentos por eso!", escribió Trump.

Detalles de la llamada entre Trump y Sheinbaum

Según reportes, el presidente Donald Trump no escatimó en elogios tras su conversación con Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Medios mexicanos y estadounidenses interpretan este acercamiento como un mensaje positivo para la política internacional, en un momento en que ambos países enfrentan retos compartidos en la frontera y cooperan en temas clave.

Sheinbaum, por su parte, agradeció el gesto, subrayando la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo y entendimiento mutuo.

El tono cordial y productivo de la llamada fue destacado tanto en declaraciones oficiales como en medios internacionales.

La conversación abordó proyectos de interés para ambos países y sentó las bases para futuras reuniones.

Esta actitud podría ser señal de una voluntad de cooperación, independientemente de los procesos políticos en curso en Estados Unidos y México.