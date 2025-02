Trump: EEUU tomará el control de Gaza y los palestinos deberán buscar un lugar mejor

El presidente de Estados Unidos (EEUU), el líder republicano Donald Trump, ha generado una nueva polémica al asegurar que los palestinos deberán abandonar su tierra, exactamente la Franja de Gaza.

Las declaraciones de Trump se dieron durante el encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien se convirtió en el primer líder político extranjero en visitar la Casa Blanca en el segundo mandato del magnate estadounidense.

"Estados Unidos tomará el control de Gaza y también haremos un trabajo con ella", dijo Trump al referirse a la posibilidad de que los palestinos deberán ser trasladados a un lugar seguro.

Trump apareció junto al primer ministro de Israel luego de reunirse por varias horas, y hablar sobre la guerra en Medio Oriente, específicamente en contra de Hamas.

"La poseeremos y seremos responsables de desmantelar todas las bombas sin explotar y otras armas peligrosas en el sitio, nivelar el sitio y deshacernos de los edificios destruidos", indicó el gobernante.

Agregó que está dispuesto a enviar soldados estadounidenses para que tomen el control y desarrollar la región. “Veo una posición de propiedad a largo plazo, y veo que traerá gran estabilidad a esa parte del Medio Oriente, y tal vez a todo el Medio Oriente”.

Trump indicó que la idea de que los palestinos deberán salir de la región y de tomar el control de Gaza permanentemente no es algo tomado a la ligera. “Esta no fue una decisión tomada a la ligera. A todos con los que he hablado les encanta la idea de que Estados Unidos posea esa porción de tierra, desarrollándola y creando miles de empleos con algo que será magnífico”.

Según Trump, los miles de ciudadanos tienen una excelente alternativa de dejar los escombros y mudarse a una nueva ubicación proporcionada por una o más naciones en el Medio Oriente.

“¿Por qué querrían regresar? El lugar ha sido un infierno”, dijo Trump en tono contundente, ignorando a un periodista que gritó que la Franja de Gaza es el hogar de los palestinos.