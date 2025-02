Trump dice que Zelenski no es tan importante como para estar en las conversaciones

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, envió un dardo a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, al decir que cree que no es tan importante como para estar en conversaciones con él.

Las declaraciones de Trump rápidamente se han viralizado en los distintos medios de comunicación, que destacan que el líder republicano ha mostrado su favoritismo hacia Rusia, dejando a un lado a Zelenski.

No es la primera opinión en contra del líder ucraniano que Trump da a conocer a la prensa, y que demuestra que no está dispuesto a ceder antes las exigencias y demandas para continuar la guerra con Rusia.

"No creo que él sea importante como para estar en las reuniones, para ser honesto con usted", dijo Trump, minimizando el liderazgo de Zelenski y dejando entrever que no significa ni un beneficio ni tropiezo para sus pretensiones de paz.

Hace unos días, Trump calificó a Zelenski como un dictador sin elecciones, destacando que el presidente ucraniano solo tiene un 4% de aceptación y dejando claro la importancia de que se desarrollen elecciones presidenciales.

Una de las promesas de campaña de Trump, y que comprueba que cree que Zelenski no es tan importante, fue reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, una vez asumiera el poder de Estados Unidos (EEUU).