El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha vuelto a estar en el centro del debate internacional tras declarar que “no necesita nada” de la OTAN.

Las declaraciones se contradicen con sus constantes presiones para que el organismo se sume a la guerra con Irán.

Hace unas semanas, Trump llamó cobardes a los líderes de la OTAN por no apoyar su iniciativa de controlar el estrecho Ormuz.

«Los países de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar en Irán, una nación desquiciada que ahora se encuentra militarmente destruida. ¡Estados Unidos no necesita nada de la OTAN, pero ‘nunca olviden’ este momento tan importante!», escribió el gobernante en su red social.

Líderes iraníes tienen temor a morir

En una reciente declaración que ha causado impacto internacional, Donald Trump aseguró que Irán mantiene negociaciones en secreto con Estados Unidos.

Según el mandatario, los líderes iraníes temen hacer pública esta información porque tienen miedo de posibles represalias internas, llegando incluso a sugerir que “tienen miedo de que los matemos”.

Estas declaraciones se dieron en medio de la continua tensión diplomática entre ambos países, cuyo historial de confrontaciones incluye sanciones, amenazas militares y un complejo entramado de intereses en Medio Oriente.

«Ellos están negociando, por cierto, y quieren llegar a un acuerdo con muchas ganas. Pero tienen miedo de decirlo, porque temen ser asesinados por su propia gente”, expresó Trump.

El gobernante fue contundente al indicar que “también tienen miedo de que nosotros los matemos”.