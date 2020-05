Trump dice que toma hidroxicloroquina para prevenir el Covid-19

El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, reveló que desde hace una semana consume hidroxicloroquina para prevenir el nuevo coronavirus, Covid-19.

“Hace un par de semanas que empecé a tomarla. He oído un montón de cosas positivas al respecto y si no funciona, te diré algo, tampoco me va a hacer daño”, dijo el gobernante.

Trump, destacó que el medicamento lleva 40 años usándose contra la malaria, el lupus y otras enfermedades.

El mandatario estadounidense ha enfatizado en el uso del fármaco para luchar contra el coronavoirus, aunque existen estudios que no respaldan su uso.

“Especialmente los trabajadores de primera línea, muchos de ellos, están tomando hidroxicloroquina, antes de contagiarse”, dijo Trump.

Las declaraciones del líder mundial se contradicen con el llamado de atención de la Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), ente que emitió una alerta sobre el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina.

De acuerdo con la FDA, no se ha podido demostrar que la cloroquina y la hidroxicloroquina sean “seguros o eficaces” para tratar el Covid-19.

Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) explicaron que no existe medicamento para prevenir el contagio como lo dejó entrever el gobernante.

No es la primera vez que Trump sorprende con sus aseveraciones, el 23 de mayo el gobernante volvió a sorprender al sugerir inyectarse o ingerir desinfectante.

“Veo que el desinfectante lo noquea en un minuto, en un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo como una inyección dentro o casi una limpieza?”, indicó el mandatario.

Trump propuso la inyección del desinfectante y el uso de la luz solar dentro del cuerpo, luego de una exposición de Bryan.

Al igual que en este momento, personeros de salud salieron al paso para pedirle a la población no seguir la recomendaciones del presidente.

Fuente: El Mundo